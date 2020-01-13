البدوي: إختلال كبير في الموازنة بسبب إستمرار الدعم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم أحمد البدوي أن الموازنة تُعاني من اختلال كبير جداً بسبب تأجيل رفع الدعم.

وأوضح لدى مخاطبته منتدى الإصلاحات الاقتصادية نظمه مركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم اليوم “الإثنين”، أن الموازنة خصصت نسبة ٣٤٪ للتعليم والصحة والدفاع بكل افرعه والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق العامة من جملة المصروفات القومية البالغة ٧٠٠,٦٧٦ مليار جنيه، وأشار إلى أن الدعم السلعي يستحوذ على ٣٦٪ من مصروفات الموازنة، ونوه إلى أن العجز يبلغ “80” مليار جنيه حوالي ٣.٥ من الناتج المحلي وأكد أن العجز يعتبر في الحدود الآمنة بإمكانية تمويله دون تأثيرات تضخمية كبيرة.

وكشف عن عحز غير منظور عبارة عن مديونية بنك السودان على وزارة المالية وهي إحدى تركات النظام السابق، وأشار إلى أنه أنفق “144” مليار جنيه خلال عامي ٢٠١٧-٢٠١٨م زيادة عن الموازنة المعتمدة للعامين وأصبحت مديونية على وزارة المالية.

وأعلن أنه تم الاتفاق على دفع ٢٥ مليار جنيه منها هذا العام وتم استدانة حوالي ٢١ مليار جنيه أواخر العام ٢٠١٩م لدفع المرتبات، وأشار البدوي إلى أنه تم التوافق على الرفع التدريجي للدعم عن البنزين من مارس إلى منتصف السنة إضافة إلى رفع متدرج نهائي للجازولين يبدأ من سبتمبر إلى سبتمبر من العام القادم لتغطية العجز وتحسين المكتسبات وتقديم الدعم المباشر للمواطن.