رضوان جيد يضبط مواجهة الهلال وبلانتيوم

الخليج 365 : اسند الاتحاد الافريقي كاف طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد لإدارة لقاء بلاتنيوم الزيمباوبوي والهلال السوداني في الجولة الخامسة من مجموعات دوري ابطال أفريقيا وكان الهلال قد خسر بهدفين لهدف من النجم الساحلي في الجولة الرابعة على ملعبه.

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