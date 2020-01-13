(4)مليار دولار الفاقد السنوي من الذهب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اوضح بروفيسور كمال عيسى الخبير الاقتصادي ان الفاقد بين المنتج من الذهب فى البلاد والمصدر الى الخارج يتراوح بين 3-4 مليار دولار سنوياً وثمن عيسى فى تصريح (لسونا) قرار خروج بنك السودان من عمليات شراء الذهب لافتا الى ان بنك السودان كان يشتري الذهب من المعدنيين التقليديين بعد طباعة كميات مهولة من النقود مما اسهم فى زيادة معدلات التضخم فى الاقتصاد السوداني مطالباً السلطات ذات الاختصاص بتبني سياسات جاذبة واسعار مجزية لتشجيع وجذب تجار الذهب والمعدنيين لمكافحة عمليات تهريب الذهب الى دول الجوار مشدداً على ضرورة دعم هذه السياسات بانشاء بورصة للذهب على وجه السرعة للقضاء نهائيا على عمليات تسريبه الى الخارج وتفيد متابعات (سونا) ان انتاج البلاد من الذهب قد بلغ فى عام 2017م (105) طن بينما لا تتوفر احصائيات رسمية حول حجم الكميات التي تم تهريبها الى الخارج فى تلك السنة كما يعادل انتاج المعدنيين التقليديين وهم افراد او شركات صغيرة 85% من اجمالي انتاج الذهب فى السودان والذى حسب التقديرات يبلغ حوالى 200طن.
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