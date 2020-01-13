عاجل.. الإمارات تؤكد دعمها للسودان في كافة المجالات

الإثنين 13 يناير 2020

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات، انور محمد قرقاش، ان بلاده حريصة علي متابعة التطورات ونجاح التجربة السودانية. واجرى وزير المالية، ابراهيم البدوي، مباحثات مع الوزير، تطوير العلاقات بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية. وقال قرقاش ان مايجمع الامارات والسودان متانة العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة خاصة الجيو استراتيجية والاقتصادية. واوضح الوزير الاماراتي ان زيارته الي الخرطوم هي من جملة زيارات لمسؤولي البلدين لتوطين العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية التي تجمع الدولتين، مشدداً علي أهمية تكثيف تلك الزيارات لتقوية العلاقات. وتابع " الزيارات علي الارض تتيح التعرف علي طبيعية الامور بشكل اوضح وأعمق". وقال زيارته والتي تمتد ليومين يشمل لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين السودانين للتعرف علي اوجه وكيفية الدفع التعاون الثنائي والذي يجمع البلدين. واضاف ان الحكومة الاماراتية لديها اصرار كبير علي تطوير العلاقة التاريخية مع السودان. وأكد أن بلاده تدرك للظرف التاريخي الذي يمر به السودان حالياً ، وان تكاتف جهود اصدقاء واشقاء السودان ضروري في هذه المرحلة. واعلن قرقاش أن دولة الامارات ملتزمة التزام كامل بنجاح انطلاقة السودان اقتصادياً واقليمياً ليلعب دوره الطبيعي كأحد وأكبر وأهم الدول العربية. وقال وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي ان زيارة وزير السؤون الخارجية الامارات تأتى في سياق متابعة لزيارات سابقة لمسؤولي من الامارات الشقيقة. واضاف" تلك الزيارات تأتي في اطار اهتمام ومتابعة المسوولين الاماراتيين للاوضاع في السودان ودعم التحول الكبير الذي يحدث الان بالبلاد".

