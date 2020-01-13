العطش يهدِّدُ أكثر من (3000) فدان قمح بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دقَّ مزارعو مكتب مبروك – قسم ود المنسي بمحلية (24) القرشي بولاية الجزيرة ناقوس الخطر، جراء انعدام مياه الري بالمشروع. وقال رئيس الجمعية النوعية ميرغني عبدالقادر لـ(التيار)، إنَّ حوالي (3200) فدان مهددة بفشل الإنتاج فيها لانعدام مياه الري.

وأشار عبدالقادر إلى أنهم دفعوا بمذكرة لمدير خدمات الري بمدني، ووعدهم بحل مشكل الري في غضون ثلاثة أيام فقط، إلا أنهم لا يزالون ينتظرون لأكثر من (10) أيام دون جدوى.

وتحصلت (التيار) على نص المذكرة التي عنونت لمدير خدمات الري بالولاية قسم الله خلف الله وجاء فيها :” عدم توفر مياه لمحصول القمح بمكتب مبروك قسم ود المنسي لموسم 2019 – 2020، هناك حوالي (1200) فدان لم تصلها مياه الري عطفاً على (2000) فدان أخرى في الري الأولي لأكثر من (50) يوماً.

وأكدتْ المذكرة تحميل المسؤولية الكاملة لإدارة الري ومشروع الجزيرة، وأضاف :” المزارعون في حيرة من أمرهم وظللنا نتابع الأمر عن كثب مع مهندس الري في قسم (36) ود المنسي، ومع مدير خدمات الري شرق المناقل السيد مهدي محمد نور بدون جدوى واستجابة، عليه نفيد سيادتكم بأنَّ الأغلبية العظمى من القنوات ما زالت مليئة بالطمي والحشائش.