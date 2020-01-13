وصول سفينة محملة بالقمح الى ميناء بورتسودان لمواجهة أزمة الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت السلطات السودانية وصول سفينة محملة بـ43 ألف طن قمح إلى ميناء بورتسودان، الإثنين؛ وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة المهمة.وقال المدير العام للبنك الزراعي السوداني عبدالماجد خوجلي، في تصريح صحفي، إن سفينة القمح وصلت إلى ميناء بورتسودان قادمة من بلغاريا، وإنهم شرعوا في إجراءات التخليص.

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