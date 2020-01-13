لجنة عليا لاسناد متاثري الجنينة

-عقدت اللجنة العليا لاسناد متاثري ولاية غرب دارفور بالجنينة اجتماعها الاول بأمانة الحكومة بنيالا .

وقال نائب رئيس اللجنة حسين سليمان مدني- وفق سونا – ان الاجتماع الخاص استعرض كل المحاور المتعلقة بالقرار الخاص بتشكيل اللجنة العليا من قبل الوالي بالانابة اللواء شرطة نيازي صالح والمتمثل في إخراج نفرة باسم ولاية جنوب دارفور تساهم فيها كل فعاليات المجتمع الرسمية والشعبية مبينا ان القافلة ستتحرك الى مدينة الجنينة في الأيام القادمة مثمنا جهود مدراء عموم الوزارات والمدراء التنفيذيين للمحليات ،والمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية ،ورجال الأعمال ،والخيرين بمعسكرات النازحين ومفوضية العون الإنساني، ديوان الزكاة وكل شرائح المجتمع في تجاوبهم مع النفرة لافتا الى ان الاجتماع القادم سيعقد بعد غد الأربعاء لتسليم المساهمات مناشدا كل الخيرين بالمشاركة في القافلة لدعم اهلهم بمدينة الجنينة .

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فيما إبتدرت محلية قريضة بواسطة مديرها التنفيذي كاروري وملك قريضة العقيد شرطة معاش يعقوب الملك باب التبرعات بمبلغ مليار جنية موجود منها (800) الف جنية نقدا تم جمعها من المواطنين بقريضة و(200) الف من حكومة المحلية سيتم تحصيلها لاحقا فضلا عن تبرعات من لجان المقاومة بنيالا تم جمعها من المواطنين بالاسواق والاحياء والمدارس .

لخرطوم (أخبار الخليج 365)