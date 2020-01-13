شمال دارفور تدعو الجميع للتبشير بالسلام الشامل المستدام‎

دعا والى شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلى الجميع إلى العمل نحو إحلال السلام الشامل والمستدام بالبلاد ، مشيرا أن تحقيق السلام يمثل أولوية قصوي للحكومة الانتقالية فضلا عن كونه مطلبا رئيسيا لجميع اهل السودان.

جاء ذلك لدى استقباله بمقر حكومة بالفاشر وفد تجمع قوى تحرير السودان الزائر للولاية برئاسة يزيد دفع الله رشاش ضمن وفد حركات الكفاح المسلح المشارك فى منابر التفاوض للسلام بجوبا.

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وأكد خوجلي – وفق سونا-أهمية التنسيق بين كافة المكونات المجتمعية والفرقاء لاحلال السلام الشامل والمستدام بالبلاد وذلك حتى يتفرغ الجميع للعمل من أجل بناء الوطن ودفع عجلة التنمية والإعمار وأكد خوجلى استقرار الأوضاع الأمنية والانسانية بولايته، مبينا أن حكومته قد أعلنت انطلاقة المرحلة الأولى من عملية جمع السلاح والمركبات غير المقننه بالولاية عبر خطة محكمة بمشاركة كافة الاجهزة الامنية والفعاليات المجتمعية المختلفة ، كما استعرض خوجلي الجهود المبذولة تجاه العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم ودعم برامج سبل كسب العيش للفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة .

الي ذلك أوضح رئيس وفد تجمع قوى تحرير السودان أن زيارتهم الى شمال دارفور تجيئ بغرض الوقوف على الأوضاع العامه بالولاية بخاصة في معسكرات النازحيين ومناقشة قضايا السلام مع كافة مكونات المجتمع بجانب مواصلة التشاور مع حكومة الولاية لإزالة كافة التحديات الأمنية والإنسانية ، واكد رئيس الوفد أهمية احكام التنسيق مع كافة الشركاء لإستكمال عملية السلام عبر منبر التفاوض في جوبا.

وتحدث في اللقاء عدد من اعضاء وفد قوي تحرير السودان مؤكدين جديتهم وتعاونهم مع الحكومة من اجل احلال السلام بالبلاد.