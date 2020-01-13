ترتيبات لتكوين مجلس مختص بقضايا التعليم و إعادة السلم التعليمي في 2022م

كشف البروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم العام عن ترتيبات لتكوين مجلس مختص بقضايا التعليم ووضع السياسات واتخاذ القرار الخاص بالشأن التعليمي بالسودان.

واوضح خلال مخاطبته صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لورشة أصحاب المصلحة لمناقشة مستقبل التعليم العام بقاعة وزارة التربية بالدامر -ان المجلس سيتم تكوينه عبر الانتخاب من قواعد المعلمين بالمحليات والولايات الى جانب مجالس مماثلة له بالولايات والمحليات .

وأشار الى ان مهمة المجلس هي التخطيط ووضع السياسات واستقطاب الدعم الخارجي وتعيين الخبراء التربويين معلنا أن مهمة الوزارة وادارات التعليم بالولايات والمحليات سينحصر في تنفيذ قرارات المجلس.

ودعا المعلمين للتعاون والخروج بتوصيات وقرارات للخروج بالتعليم الى رحاب أفضل مؤكدا اهمية ان يكون التعليم في مقدمة اولويات الدولة لتحقيق اهدافها النهضوية.

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وطالب بالوصول لاتفاق حول أمر التقويم الدراسي بما يتناسب مع واقع السودان بولاياته المختلفة الى جانب مناقشة السلم التعليمي والترتيبات المطلوبة لتنفيذ مقترح السلم في فترة اقصاها 2022م.

واوضح البروفيسور محمد الامين اهمية مرونة المنهج بما يتماشي مع جغرافية الاقاليم من حيث اختيار بعض الاضافات للمنهج.

من جهته حيا الاستاذ عوض الكريم الهجا والي ولاية نهر النيل بالانابة المعلمين بربوع السودان مشيرا الى ثباتهم في ظل سياسات النظام البائد مؤكدا ان راتب المعلم كان الاقل في العهد البائد.

واشار الى اهتمام حكومة الولاية بالتعليم.

واستعرض الاستاذ عبد العزيز ابو نصيرة مدير عام التربية والتعليم بالولاية جهود الولاية في توفير الاجلاس والكتاب وسد النقص في المعلم محييا ثورة ديسمبر المجيدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)