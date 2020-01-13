طائر النار !

وهو الحدأة..

وسُمي كذلك لأنه ذو طبع غريب إزاء حرائق الغابات..

حتى وإن كانت غابة تمثل له موطناً… ومسكناً… ومصدراً للرزق ؛ فهو عدو نفسه..

تماماً مثلما أن بعض البشر أعداء أنفسهم..

فمنهم من إذا أحسنت إليه قابل إحسانك هذا بنقيضه ؛ ولو بأدنى درجات الجحود..

وهو استكثار شكرك على إحسانك هذا..

مجرد الشكر يأبى عليه طبعه الجود به – لؤماً – ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس..

فمن البديهي – إذن – أن تحجم عن مواصلة إحسانك له..

فهو ليس عدو نفسه وحسب ؛ وإنما – كذلك – عدو الناس – والله… والله أعلم..

وطائر النار – بأستراليا – يسيء إلى غابات تؤويه..

فهو يساعد على تأجيج نيرانها – هذه الأيام – بنقل أعواد مشتعلة لمناطق جافة..

ومن ثم وصفته السلطات الأسترالية بصديق الحرائق..

وكذلك كان صديقاً للحرائق عصفور النار ؛ في ذاك المسلسل العربي الشهير..

وإن اختلفت طبيعة الحرائق بين هنا وهناك..

فتلك تلتهم جمال الغابات ؛ وهذه تلتهم جميل العشرة – والعلائق – بين أهل القرية..

والسبب حب التهام العمدة – وأتباعه – للمال..

واقتفاء آثارهم من تلقاء الموالين ؛ لتشتعل النار في الضمائر… والمتاجر… و المزارع..

وبالأمس اشتعلت النار في بنك النيل الأزرق المشرق..

فخفت على (العدة) – كما عادل إمام في المسرحية – بما إني (معنديش رصيد)..

فحسابي فيه كحساب شاعرنا سيد عبد العزيز (كله كسور)..

وليس مثل حسابات من يشابهون العمدة – في مسلسل عصفور النار – أخلاقاً..

وهم الذين ظهروا مع الإنقاذ خماصاً وغدوا بطاناً..

ومع المال المشبوه هذا أشعلوا البلاد – حقاً ومجازاً – فباتت كحرائق أستراليا..

أشعلوها حروباً في الجنوب… والشرق… والغرب..

وأشعلوها – من أقصاها إلى أدناها – فتناً…. وغبناً…. وعنصرية…. و جهوية..

وأشعلوها حرائق في الضمائر… والمبادئ… والقيم..

فصار من شعارات الكثيرين دعوني أعيش… ونفسي نفسي… و يا روح ما بعدك..

ومثلما حدث في عصفور النار انتفض الناس من بعد خنوع..

فارتدت الحرائق على كل طائر نار كان مصدراً لاشتعالها ؛ وأولهم العمدة المتجبر..

فالبشير – العمدة – بز نظيره في المسلسل سوءاً..

سواء في الظلم… أو القتل… أو الفساد… أو حب الدنيا… أو تسليم ذقنه إلى (وداده)..

ومن بعده يجيء طائر (الشؤم) ؛ والحرائق..

ولعل من حسن حظ الشعب السوداني أن آخر حريق نوى إشعاله كان في صالحه..

وهو التهديد بحرقه – أي الشعب – بواسطة فيالق الجهاد..

فكان أن اشتعل الشعب غضباً تسبب في إحراقٍ لنظامه يماثل احتراق وجوه الظالمين..

وإحراق لثروات إخوانه – في التنظيم – أيضاً..

وهي الثروات التي اقتنوها من بعد عوزٍ معلوم للناس قبل التمكين ؛ وما هو بعيب..

وكان هو أحد المعوزين هؤلاء بدلالة حديثه عن (شعلة النار)..

وإنما العيب التطاول في البنيان باسم الدين ؛ وامتلاك الفارهات… و الحسابات..

ثم استسهال قتل النفس من أجل التمكين الدنيوي..

فكان بمثابة عدو نفسه… ونظامه… وإخوانه… ومشروعه… وبلده الذي يُؤويه..

طائر النار هذا !.