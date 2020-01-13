دورة تدريبية لتصميم امتحانات اللغة الانجليزية

نظم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع المركز القومي للمناهج والبحث التربوي والمركز القومي لتدريب المعلمين دورة تدريبية حول كيفية إعداد امتحانات منهج اللغة الانجليزية الجديد smile .

وأوضحت د.هالة صالح مستشار اللغة الانجليزية بالمجلس الثقافي البريطاني -حسب سونا – أن الورشة يقودها الخبير البريطاني استيف تومسون الذي وضع إطارا فنيا لتصميم الامتحانات بالتنسيق مع المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، مشيرة الى أن المركز الثقافي البريطاني كان قد شارك في وضع منهج اسمايل.

وأشار د. ياسر ابوحراز مدير المركز القومي لتدريب المعلمين إلى أن الدورة لتدريب مدربين لمعلمي اللغة الانجليزية بمرحلة التعليم الأساسي بالولايات بمشاركة ١٨ مدربا بواقع مدرب من كل ولاية؛ وذلك في الفترة من ١٢ – ١٤ يناير ٢٠٢٠م ، مشيرا الى أن المركز سينظم دورة أخرى في الفترة المقبلة لتدريب مدربين لمعلمي الانجليزية لكل الولايات بمشاركة نفس المجموعة بهذه الدورة؛ بجانب مدربين آخرين يتم اختيارهم من الولايات لتحسين مستوى تدريس اللغة الانجليزية؛ وبالتالي رفع مستوى فهمها وسط الطلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)