إصابة أفراد شرطة دهسا في إزالة معارض سيارات دلالة الأزهري جنوب الخرطوم

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اصيب عدد من أفراد الشرطة إصابات متفاوتة في عملية دهس نفذها احد أصحاب معارض السيارات اثناء إزالة السلطات اليوم لعدد (15) معرضا بدلالة الازهري للسيارات جنوب الخرطوم،

ومسحت الآليات المعارض نهائيا تحت حراسة قوات من الشرطة، ماتسبب في تحطيم وتكسير عدد كبير من العربات، وسبب موجة غضب وسط أصحاب المعارض المناهضين لقرار الإزالة وتحويل موقع الدلالة إلى منطقة سوبا شرق الخرطوم.

وقال صاحب أحد المعارض في تصريح صحفي إن قوة من الشرطة بدأت في إزالة السوق بهدم المكاتب والمعارض، مما أدى إلى تحطم عدد من السيارات.

وبحسب صحيفة اليوم التالي كشف احد التجار عن تعرضه لاعتداء من قبل افراد الشرطة ما اثار غضب والده فقام بقيادة سيارة بوكس ودهس عدد من افراد الشرطة، وتم إسعافهم للمستشفى، وتم إيقاف الإزالة وسحب بقية القوة، ومازالت الأوضاع متوترة في محيط الدلالة جنوب الخرطوم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)