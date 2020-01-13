حاكم كاودا:زيارةحمدوك تؤكد جديةالحكومة لتحقيق السلام

التاريخ: 13-يناير-2020
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وصف النور صالح البي حاكم اقليم كاودا زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووفده المرافق الي كاودا بانها زيارة تاريخية .
وقال في تصريح لـ (سونا) ان هذه الزيارة وجدت اهتمام من الجميع وهي ذات معني ، بجانب ما رافقها من رسميين من وزراء وممثلين للمنظمات الدولية مما يعني ان هنالك جدية من الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام وازالة المعاناة التي ظل شعب جبال النوبة يعيشها .
واضاف قائلا ان الزيارة لها تاثير ايجابي لمواطنينا في كاودا وللشعب السوداين عامة وهي تشير الي ان الجميع قطع خطوات نحو تحقيق السلام وهي تؤكد على عمق المسؤولية التاريخية لدي الجميع سواء في الحكومة الانتقالية والقادة في الحركة الشعبية شمال وكافة الاصدقاء والداعمين لعملية السلام من دول الايقاد والامم المتحدة ودول الترويكا وعليهم جميعا ان يعملوا على تحقيق السلام في السودان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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