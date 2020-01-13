إيران تفاجئ دونالد ترامب بخطوة جديدة ردا على اغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله سيد إبراهيم رئيسي، اعتزام بلاده التقدم بشكوى في المحافل الدولية لمقاضاة الرئيس الأمريكي على جريمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وأضاف رئيسي في اجتماع كبار المسؤولين القضائيين، اليوم الاثنين، إن “اغتيال سليماني يشكل انتهاكا لجميع القوانين، سيتم متابعة هذه القضية في لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية وباقي المؤسسات، ويجب مقاضاة ترامب باعتباره المتهم الأول وملاحقته قضائيا”، وفقا لوكالة “تسنيم”.

وأضاف: سيتم مقاضاة الرئيس الأمريكي، سواء خلال فترة ولايته أو غير ذلك، وينبغي متابعة هذه القضية ولن نتركه، ويجب محاكمته دوليا.