الرئيس الإيراني يحث الجهات المعنية بتنفيذ قانون الرد بالمثل على أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، الجهات المعنية بتنفيذ القانون المعدل، قانون الرد بالمثل على قرار واشنطن المتمثل في تصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية.

وينص القانون على تصنيف القيادة المركزية الأمريكية المسماة بـ”سنتكوم” وكل القوى والمؤسسات المنضوية تحتها على لائحة الإرهاب، وذلك في سياق الرد بالمثل على قرار أو إجراء الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى تقويض السلام والأمن الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة “تسنيم”.

وكان مجلس الشورى الإسلامي قد صادق خلال اجتماعه، الثلاثاء الماضي، على مشروع قرار لتعديل قانون الرد بالمثل على القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الذي اعتبر الحرس الثوري “منظمة إرهابية”. المادة السابقة حفتر والسراج لم يلتقيا وجها لوجه في مفاوضات موسكو المقالة القادمة ألغى كلّ المواعيد… سفير دولة بالكويت يغتصب وافدة في مكتبه وضجة كبيرة!

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