حفتر والسراج لم يلتقيا وجها لوجه في مفاوضات موسكو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف مصدر مطلع عن حقيقة لقاء فريقي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي من جهة، وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج من جهة أخرى، وذلك في أثناء المفاوضات الجارية الآن بين الطرفين في موسكو.
موسكو – سبوتنيك. وأكد حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، أن المفاوضات في الخارجية الروسية تتم مع الأطراف الليبية كل على حدى ولم يتم أي لقاء مباشر بينهما.
وقال الصافي لوكالة “سبوتنيك”: “الآن موجودون في الخارجية الروسية، والاجتماع هو مع كل طرف على حدى، أي أن الأطراف الليبية غير موجودة مع بعضها… المستشار والمشير مجتمعين مع الروس فقط، الأتراك والروس مع مشري والسراج وسيتم صدور بيان بعد لحظات”.
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