إثيوبيا تطلب وساطة جنوب افريقيا لحل أزمة “سد النهضة” مع مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طلب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وساطة الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، لحل الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وجاء الطلب الإثيوبي قبل ساعات من لقاء مرتقب يجمع مصر وإثيوبيا والسودان بواشنطن، الاثنين، لحل الأزمة التي تراوح مكانها منذ سنوات.

وقال الرئيس الجنوب إفريقي، ان بلاده منفتحة على لعب دور في تسهيل التوصل “إلى اي اتفاق تتم صياغته”.

قال السفير وائل نصر مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية السابق، إن طلب إثيوبيا وساطة جنوب إفريقيا لحل أزمة سد النهضة مع مصر، يعني فشل المفاوضات التي تستضيفها واشنطن لحل الأزمة.

وتوقع نصر عدم قبول القاهرة لوساطة جنوب إفريقيا لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، لأن هناك تضارب مصالح بين مصر وجنوب إفريقيا، لافتا إلى أنه من غير المتوقع أن تنجح جنوب إفريقيا في الوساطة.

سبوتنيك