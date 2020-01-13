ضجة واسعة على مواقع التواصل بسبب رفض سلطان عمان الجديد مصافحة ابن زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت لقطة جمعت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، خلال زيارة وفد الإمارات إلى السلطنة لتقديم العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ضجة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي الوفد الإماراتي باستقبال رسمي رفيع في قصر “العلم العامر”، وخلال نهاية الزيارة وعند توجه الشيخ محمد بن زايد للمغادرة أراد السلطان العماني أن يرافقه للخارج فسارع إلى استباق خطواته إلى جانب ولي عهد أبوظبي، إلا أن الأخير أراد للسلطان هيثم، أن يبقى في مكانه من أجل استقبال وتوديع الضيوف الزائرة لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس.

وكانت حسابات معلومات قد روجت مزاعم وجود خلاف بين ولي عهد أبوظبي وسلطان عمان الجديد جعلت الأخير لا يرغب بالسلام على الأول، وهو ما تصدى له كثير من المغردين العمانيين والإماراتيين والعرب.