الإرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

التاريخ: 13-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة كشفت الهيئة العامة للإرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى تدريجياً خلال الثلاثة أيام المقبلة في معظم أنحاء البلاد. Advertisements وقالت الهيئة في تقرير عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة صدر أمس بحسب صحيفة المجهر، إن الارتفاع التدريجي للحرارة سيبدأ عقب أربعة أيام وفقاً للمؤشرات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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