توقيف شاب بحوزته ثلاثة جوالات بصل مسروقة

أوقفت شرطة شندي بولاية نهر النيل شاباً قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بسرقة ثلاثة جوالات بصل.

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وكشف مصدر، أن أحد تجار المحاصيل بسوق شندي دون بلاغاً بسرقة ثلاثة جوالات، وفور تلقي الشرطة للبلاغ سارعت شعبة المباحث إلى جمع المعلومات، وتوصلت إلى المتهم وألقت القبض عليه، وهو يحمل جوالات البصل في كارو بالقرب من السكة حديد.

وبحسب صحيفة المجهر، تم إيداع المتهم بالحراسة، ووضع جوالات البصل كمعروضات في البلاغ، وحضر الشاكي إلى قسم شرطة الأوسط وتعرف على جوالات البصل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)