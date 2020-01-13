مازيمبي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا

تأهل مازيمبي الكونغولي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه أول أغسطس الأنجولي (1/2)، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

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وسجل هدفي مازيمبي بحسب صحيفة المجهر، تشكيو أوشيندي وجاكسون موليكا، في الدقيقتين 59 و68، بينما أحرز هدف أول أغسطس كريستوفاو مابولولو، في الدقيقة الثامنة.

وبذلك رفع مازيمبي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب ليتأهل رسمياً للدور التالي، وتوقف رصيد أول أغسطس عند نقطتين في قاع المجموعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)