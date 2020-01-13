القبض على شاب حاول ذبح صديقه بالسكين

التاريخ: 13-يناير-2020
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نجحت شرطة ومباحث شندي في توقيف شاب حاول ذبح صديقه بالسكين، وذلك بأحد أحياء مدينة شندي بولاية نهر النيل. ونقل مصدر، أن مشاجرة وقعت بين الاثنين نجمت عنها الحادثة.
وفور تلقي الشرطة للبلاغ بحسب صحيفة المجهر، سارعت بإسعاف المصاب إلى مستشفى شندي، وأوقفت المتهم بقسم الأوسط شندي للتحقيق معه حول ملابسات ودوافع الحادثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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