عروس تسكن “حي راقي” تشترط توزيع (بلح) فقط في عقد قرانها

اشترطت عروس على أهلها أن يتم توزيع (بلح) فقط في عقد قرانها دون أي حلويات وخبائز، ورغم أن الخطوة غريبة بعض الشيء إلا أن العروس بررت ذلك بأن توزيع البلح نهج الأنبياء وأنها متمسكة بهذا الأمر.

ووجدت الخطوة اعتراضاً كبيراً من قبل أسرتها خاصة والدتها، وحكت صديقة العروس (فدوى) بحسب صحيفة آخر لحظة، أن العروس (س.أ) اشترطت على أسرتها عدم عمل أي مخبوزات أو تقديمها أثناء العقد، ورغم أن والدتها لم توافق على هذا الشرط إلا أن إصرار العروس دفعها للموافقة خاصة وأنها اعتبرته شرطاً لإكمال العقد واتمام مراسم الزواج.

Advertisements

ورغم أنه في الآونة الأخيرة باتت حتى الفواكه حاضرة في العقد ويتم توزيعها مع الخبائز والحلوى الفاخرة، إلا أن البلح الذي يتم تزيينه بـ(جوز الهند) ما يزال حاضراً في المناسبات في الولايات والأرياف.

يذكر أن العروس التي اشترطت (البلح) فقط هي من سكان أفخم المناطق السكنية بالخرطوم، حيث تقيم مع أسرتها بـ(كافوري) وزوجها وأسرته من الأسر المقيمة بدولة قطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)