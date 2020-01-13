محامي الشاعر الحلنقي يطالب بخمسة آلاف دولار

علمت مصادر بان الاستاذ علي حسن عبد الرحمن المحامي قد قام بالمطالبة بمبلغ خمسة آلاف دولار في اغنية شال النوار للشاعر اسحق الحلنقي التي تغنى بها الفنان محمد الامين في على تمسكهم بذلك مقابل عائد الحفل وكذلك حقهم الادبي والمادي في اغنية بتتعلم من الايام واغنية غربة وشوق التي تغنى الفنان محمد الامين لقرابة الاربعين عاما. واكد الاستاذ علي حسن بحسب صحيفة الدار على تسليم الفنان محمد الامين الانذار القانوني لتسوية الخلاف او الفصل بواسطة المحكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) Advertisements

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