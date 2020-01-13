مقتل طالب ثانوي على يد زميله داخل مدرسة بالدويم

التاريخ: 13-يناير-2020 فى : حوادث 53 مشاهدة جريمة قتل بشعة وقعت داخل مدرسة ثانوية بمدينة الدويم بولاية النيل الابيض وذلك عندما اقدم طالب على قتل زمليه طعناً بسكين حيث تسببت تلط الطعنة في وفاته بالحال. وبالعودة الى تفاصيل هذه الجريمة عندما دار نقاش بين المتهم والمجني عليه فسدد الجاني طعنة للقتيل. وعقب وقوع الحادثة تم اخطار الشرطة التي قامت بحسب صحيفة الدار بكل الاجراءات القانونية اللازمة وبواسطة فريق مسرح الجريمة تم التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبامر من النيابة والاورنيك الجنائي اخذت الجثةللمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة كما تم التحفظ على المتهم وتم تدوين بلاغ بقسم شرطة الاسرة والطفل وما زال التحري مستمراً. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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