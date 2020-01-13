“إحساس” يحتفل بزفاف كريمته في كرنفال بهيج

احتفل الفنان الأستاذ عمر إحساس بزفاف كريمته في كرنفال جامع وبهيج بصالة دينار بالخرطوم، قبل أيام وسط حضور كبيرة لنجوم الفن والسياسة والمجتمع الذين تسابقوا لمشاركة إحساس أفراحه تأكيداً لمكانته السامية في نفوس الجميع، وحضر الحفل أكثر من (15) مطرباً ومطربة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، شارك منهم الأساتذة مجذوب أونسة وعبد القادر سالم ونجم الدين الفاضل والطيب مدثر وعادل مسلم ومحمد حسن حاج الخضر ومأمون عوض صالح وبهاء عبد الكريم وختمة مروي وحضر ولم يشارك كل من الموسيقار محمد الأمين ومنتصر هلالية والخطيب الشفيع وآخرون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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