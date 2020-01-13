صفاء الجنيد: (سمح القول مع شادول)

غادرت الفنانة الدكتورة صفاء الجنيد إلى دولة تشاد لإحياء حفل بالعاصمة إنجمينا، وقد أعدت صفاء باقة من الأغنيات الجديدة التي تجمعها بالشاعر أحمد فرح شادول الذي أشاد بصوتها وتجربتها الغنائية.

صفاء حازت على لقب نجمة المنتديات الثقافية في العام الماضي بحسب صحيفة آخر لحظة، بعد أن شكلت حضوراً لافتاً في الكثير من المنتديات والأمسيات الغنائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)