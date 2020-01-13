فتاة تسدد طعنة في جزء حساس لشاب

التاريخ: 13-يناير-2020 فى : حوادث 74 مشاهدة قامت احدى المتهمات بطعن شاب في جزء حساس من جسده وفور ابلاغ شرطة ابو سعد شرق تحرك افرادها وقاموا بالقاء القبض على المتهمة اولا وتم تدوين بلاغ في مواجهتها تحت المادة 139 فيما نقل الشاب المطعون باورنيك 8 لمستشفى السلاح الطبي. Advertisements وقد قرر الاطباء بحسب صحيفة الدار حجز الشاب المصاب بالمستشفى لتلقي ومواصلة العلاج وقد قامت مباحث ابو سعد شرق بدورها الشرطي بحس امني كبير في القبض على المتهمة وبحوزتها اداة الجريمة السكين وتدوين بلاغ في مواجهتها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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