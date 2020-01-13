أول حفل جماهيري لـ(رقيص العروس) في السودان

تفاجأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس بـ(بوستر) ترويجي لحفل (رقيص عروس) جماهيري والذي يعتبر الأول من نوعه بالبلاد، حيث لم تشهد السنوات الماضية مثل تلك النوعية من الحفلات الجماهيرية، وهو ما يجعل ذلك الحفل يدخل حيز (إثارة الجدل) منذ إطلاق إعلانه أمس.

ووفقاً لمصادر، فإن الحفل سيأتي بمشاركة عدد من خبيرات التجميل بالإضافة إلى مشاركة المطربة قسمة والتي اشتهرت بأحياء حفلات (رقيص العروس) المعروفة في السودان منذ سنوات، إلى جانب مدربة الزومبا المعروفة يسرا الباشا.

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واختارت اللجنة المنظمة للحفل صالة قولوريا بنادي (الاي جي سي) بالمطار لتكون حاضنة الحفل والذي سيكون في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بينما رصدت المصادر، تفاعلاً كبيراً من السيدات اللائي أبدين رغبتهن في الحضور بحسب صحيفة آخر لحظة، وحجز تذاكر الحفل التي لم يتم تحديد قيمتها حتى الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)