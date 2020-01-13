إستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية الاربعاء المقبل 

الإثنين 13 يناير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين تبدأ الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية - شمال بقيادة، عبد العزيز الحلو، جولة مفاوضات (الأربعاء) المقبل بعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا).

Advertisements وزار رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الخميس الماضي، مدينة كاودا بجنوب كردفان معقل الحركة الشعبية، في أول زيارة لمسؤول حكومي للمنطقة منذ العام 2011. وكانت الحركة الشعبية طلبت رفع الجولة الثانية لإجراء مشاورات واسعة مع المؤسسات القاعدية. وذلك علي خلفية تعثر المفاوضات بسبب الخلاف حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير. وأعلنت الشعبية إكتمال وصول وفدها المفاوض، بقيادة عمار آمون دلدوم الي جوبا.

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