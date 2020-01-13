الإثنين 13 يناير 2020 كتب محمد أمين وصل وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين بالسلطة الانتقالية. وتشمل لقاءات الوزير الامارتي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دلقو، إلى جانب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.





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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وزير الخارجية الإماراتي يصل الخرطوم لمدة 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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