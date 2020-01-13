شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي امس ب (بوستر) ترويجي لحفل رقيص عروس جماهيري والذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد حيث لم تشهد السنوات الماضية مثل تلك النوعية من الحفلات الجماهيرية،وهو ما جعل ذلك الحفل يدخل حيز إثارة الجدل منذ إطلاق إعلانه امس،وسيأتي الحفل بمشاركة عدد من خبيرات التجميل بالإضافة إلى مشاركة المطربة قسمة والتي اشتهرت باحياء حفلات الرقيص في السودان منذ سنوات. المادة السابقة قال قدمنا شكوي للفيفا.. الكاردينال يدلي بتصريحات ناريه عن حماده صدقي

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كانت هذه تفاصيل خبر تم الإعلان عنه. تعرّف على تفاصيل اول حفل جماهيري ل(رقيص العروس) في الخرطوم..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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