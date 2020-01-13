شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : افادت مصادر موثوقة اليوم الاثنين ان لاعب المريخ مطلق السراح محمد عبد الرحمن الغربال متواجد في الخرطوم ولم يغادر الي،الإمارات رغم انه اكمل اتفاقه مع إدارة نادي الفجيرة الإماراتي وارجع مصدر موثوق ان السبب يرجع إلى حظر اللاعب من قبل الشرطة بسبب غيابه الطويل عن المشاركة من الفريق وأكد ذات المصدر أن اللاعب،قابل إدارة المباحث وعدد لهم أسباب الغياب حيث قدم تقرير مفصل عن مراحل العلاج بالدوحه.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة..لهذا السبب..حظر (الغربال) من السفر للامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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