قرقاش يصل الخرطوم ظهر اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يصل البلاد ظهر اليوم “الإثنين” وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، أنور قرقاش في زيارة رسمية لمدة يومين تناقش تطوير علاقات البلدين.

و أوضحت وزارة الخارجية في تعميم صحفي تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، أن وكيل الوزارة د.الصديق عبدالعزيز يستقبل، أنور قرقاش وزير الدولة بالخارجية الإماراتية الذي يصل الخرطوم في زيارة لمدة يومين يقابل خلالها عدداً من كبار المسئوولين والوزراء. باج نيوز المادة السابقة وساطة لاحتواء الخلاف بين الحلنقي ومحمد الأمين المقالة القادمة مفاجأة..لهذا السبب..حظر (الغربال) من السفر للامارات

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