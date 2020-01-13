وساطة لاحتواء الخلاف بين الحلنقي ومحمد الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يقود عدد من كبار الفنانين وساطة لاحتواء الخلاف بين الشاعر إسحق الحلنقي والفنان محمد الأمين، بعد أن قام الشاعر الكبير بتوجيه إنذار قانوني للموسيقار الكبير ومنعه من ترديد أغنياته (بتتعلم من الأيام)، (شال النوار)، و(غربة وشوق) في الحفلات والأجهزة الإعلامية، وذلك لعدم تسلمه حقوقه المادية، وضياع حقوقه الأدبية طيلة (40) عاماً، ظل خلالها محمد الأمين يردد فيها هذه الأغنيات،

وقال الحلنقي بحسب صحيفة آخر لحظة، إنه طيلة تلك المدة لم يراع ود اللمين حقوقه، بما في ذلك حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، على عكس ما كان يفعله الفنان الراحل محمد وردي، الذي كان يحرص على إعطائه حقه في جميع الأغنيات التي غناها له.

يذكر أن الحلنقي كان قد أصدر من قبل قراراً منع فيه بعض الفنانين الشباب من ترديد أغنياته قبل الرجوع إليه، بعد أن هضم كثيرين منهم حقوقه، بالإضافة إلى تشويه الأغنيات.