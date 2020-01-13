جمهور إنصاف مدني يتفوق على جمهور هدى عربي في السعودية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تفوق جمهور المطربة إنصاف مدني على جمهور المطربة هدى عربي بالسعودية ، والذي انقسم الى نصفين ، إلا أن النصف الأكبر هو نصيب انصاف مدني ، إذ أن معجبيها من أبناء الجالية السودانية بمدينة (الرياض) ، وذلك في الثالث عشر من فبراير القادم ، إذ انهما يحييان حفلين في مكانين مختلفين بالعاصمة السعودية .
وبحسب التفاصيل فإن المطربة إنصاف مدني سوف تغني يوم 13 فبراير بصالة قصر (رويال مخرج 26) وفي نفس اليوم والوقت ستغني هدى عربي بدرة المخملية للإحتفالات .
وبحسب صحيفة الدار ، أدى ذلك لإنقسام السودانيين إلى شقين ، الشق الأكبر سوف يذهب لحفل أنصاف مدني الشهيرة بـ(ملكة الدلوكة) ، فيما قرر الشق القليل التوجه إلى حفل المطربة هدى عربي .
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