القبض على المتهم في بلاغ قتيل سوق الشجرة ام درمان

جريمة مقتل اقدم عامل فرن تلك الجريمة التي هزت سكان ام درمان خاصة سوق الشجرة والقتيل عيسى بريمة الشهير “بابو حربة” طعناً بالسكين في العين والبطن، وتشير الوقائع ان العامل المقتول قام بايواء طفل صغير لاحدى النساء وحينها علم المتهم عن مكان وجود الطفل تحرك فوراً على سوق ام درمان للمنزل الذي يقطن فيه القتيل واستخرج سكينا كان يخفيها بين طيات ملابسه وسدد طعنتين للرجل المسن عيسى بريمة 70 عاماً وتركه يبحر في بركة من الدماء.

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وفور وصول الخبر لشرطة رئاسة ام درمان برئاسة العميد قمر احمد محمد وتحت اشرافه وبحسب صحيفة الدار، تحرك الرائد شرطة هيثم بلة ترافقه شعبة مباحث ام درمان شمال وبعد جمع الخيوطاللازمة تمكنت شعبة مباحث ام درمان من القاء القبض على المتهم وبحوزته اداة الجريمة بالاضافة لامرأة وطفلها ومتهم آخر وتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم القاتل تحت المادة 130 القتل العمد وقد سجل القاتل اعترافات قضائية بارتكابه للجريمة منذ دخوله لمنزل عامل المخبز القتيل لحظة ارتكابه للجريمة وهذا الانجاز يضاف لانجازات شرطة ولاية الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)