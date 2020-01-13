صدقي يفاجئ الهلال ويتعاقد مع سموحة

التاريخ: 13-يناير-2020 فى : رياضة 10 مشاهدة أكد الإعلامي المصري الكابتن أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إدارة سموحة قررت تعيين حمادة صدقي مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً لحسام حسن. Advertisements وأشار شوبير لأن مجلس إدارة سموحة اعتمد تشكيل الجهاز المعاون لصدقي ويضم أحمد عبد الفتاح مدرب عام وخميس جعفر مدرب مساعد وأحمد ناجي مدرباً للحراس والانجليزي واين رايت مدرباً للأحمال، كما تم تعيين الطاقم الطبي والجهاز الإداري. في الوقت الذي أشارت فيه التقارير المصرية بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن صدقي اعتذر للهلال عن المواصلة بعد أن قاده في مباراتين بمرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا فاز في تونس وخسر أمس الأول في أم درمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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