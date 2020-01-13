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ذوو سيدات مختفيات يتدافعون للتعرف على المرأة التي عثر عليها بلا رأس وأطراف

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 13-يناير-2020

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ذوو سيدات مختفيات يتدافعون للتعرف على المرأة التي عثر عليها بلا رأس وأطراف

 

تابعت مصادر الاجراءات المتواصلة للتعرف على صاحبة الجثة مبتورة الرأس واليدين والساقين التي عثرت عليها شرطة البراري وهي لامرأة في حوالي العقد الثالث من العمر بشرتها قمحية.

 

 

وقامت الشرطة بحسب صحيفة الدار، بتوجيه الشاكين في بلاغات فقدان لفتيات من اسرهم بالتوجه  الى مشرحة بشائر الا انهم اكدوا بان الجثة لا تخصهم كما يبذل افراد المباحث جهودا كبيرة في البحث عن بقايا الجثمان الرأس واليدين والارجل في في مقالب القمامة والاوكار المهجورة بحثا عن بقية الجثمان الذي شكل لغزاً كبيراً الا ان اجهزة الشرطة تعمل بكل امكاناتها للوصول الى هوية صاحبة الجثمان الذي حير الجميع.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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