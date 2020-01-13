شاهد.. سخط بمواقع التواصل الاجتماعي على الصادق المهدى وناشطون يلقبونه بـ(زعيم الخزلان)

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ساخرة لزعيم حزب الأمة الصادق المهدي واطلقوا عليه لقب (زعيم الخزلان)، عقب مخاطبته لجماهير حزبه بحاضرة ولاية سنار ، وحديثه عن إعطاء حزبه الاغلبية فى تعيين الولاة او قيام انتخابات مبكرة.
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) ،تداول ناشطون تعليقات ساخرة منها(زعيم الخذلان عاااااد من جديييييد ، هكذا عهدناااااك ،الصادق المهدي: انا ضد التصعيد و لنا موقف من 30 يوليو).
وتدوال أيضاً ناشطون مواقف الصادق المهدي خلال تظاهرات الثورة مشيرين لوصفه ثورة ديسمبر
بـ (المظاهرات دي بوخة دخان بتاعت نسوان،(دخان المرقة)، حسب الفيديو المرفق، ورفضه الخروج على المخلوع البشير، ورفصه المشاركة فى الاضراب والعصيان المدني فى الاشهر الاولى للثورة .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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