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ارجاء محاكمة قيادي بالحزب الشيوعي

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التاريخ: 13-يناير-2020

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ارجاء محاكمة قيادي بالحزب الشيوعي

أرجأت محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم (2) أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من قبل قوات الدعم السريع ضد القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، والذي كان قد اتهم الدعم السريع في قضية فض الاعتصام.

 

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وجاء قرار إرجاء المحاكمة بناءً على طلب كان قد تقدم به مستشار قوات الدعم السريع للمحكمة لحفظ إجراءات البلاغ المتهم معللاً ذلك بأنها توجيهات عليا.

 

 

وأمهلت المحكمة الشاكي بحسب صحيفة آخر لحظة، جلسة 20 من يناير وعداً إما شطب البلاغ أو مواصلة الإجراءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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