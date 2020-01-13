زوج يسدد (10) طعنات لسائق بعد ضبطه مع زوجته

سدد شاب عدة طعنات لسائق عربة، وذلك عندما ضبطه داخل منزله بمنطقة دار السلام بالحاج يوسف برفقة زوجته، وبحسب المعلومات التي توفرت لـ(آخر لحظة) بأن المتهم عند عودته إلى المنزل مساءً كان قد تفاجأ بوجود المجني عليه وزوجته داخل غرفة بالمنزل، ونشبت معركة عنيفة بين القاتل والمقتول على إثرها استل المتهم سكينه وسدد للمجني عليه أكثر من (10) طعنات.

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وفور تلقي شرطة التكامل بالحاج يوسف، إخطاراً عن وقوع جريمة تحركت قوة إلى مسرح الحادث، وتم إسعاف المجني عليه إلى المستشفى ودون بلاغ تحت نص المادة (139) المتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم في مواجهة المتهم، وفي اليوم الثاني فارق المجني عليه الحياة متأثراً بتلك الجروح، بموجب ذلك عدلت النيابة مادة الاتهام إلى المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، باشرت الشرطة تحرياتها مع المتهم وتم وضعه رهن الحبس على ذمة القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)