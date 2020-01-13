التاريخ: 13-يناير-2020
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فصلت إدارة جامعة النيلين عوض حاج علي من الجامعة وذلك بعد مرور24ساعة من ظهوره في الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة العربية بعنوان (الأسرار الكبرى للأخوان، وطالب في مداخلته بحسم المتظاهرين عسكريا قبل ان يصفهم بالصعاليق.
وكان عوض حاج علي قد قال تعليقاً على ماورد على لسانه في قناة العربية.
وبحسب صحيفة الجريدة، كان في معرض الرد على الاجهزة الامنية في اجتماع موسع عندما سألناهم عمن يقتل المتظاهرين فأجابونا بأن هنالك متظاهرين مسلحين هم الذين يقتلون المتظاهرين السلميين فنادى البعض ان يتصدى لهم المجاهدون فرددت عليهم بأن الذين يقتلون هؤلاء ليسو متظاهرين وانما هم عساكر وأنا أقصد ما أقول وقطعاً لا أقصد المتظاهرين الشباب والذين هم ابنائي وابناء اخواني وابناء الاسر الكريمة في جميع انحاء السودان وماكان ذلك الا حماية لابنائنا من ان تزهق ارواحهم وانا قبل ذلك معلم ومربي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مطالبته بحسم المتظاهرين عسكرياً النيلين تفصل عوض حاج علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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