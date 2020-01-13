محامي يكشف عن انتهاء أجل المحكمة الدستورية

التاريخ: 13-يناير-2020
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كشف المحامي الرضي آدم عن انتهاء أجل المحكمة الدستورية أمس مما يعني ان البلاد دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية وقانون المحكمة الدستورية لعام 2005 نص على تجديد ولايتها كل سبع سنوات وقال الرضي: تم تشكيل المحكمة الدستورية في يناير من العام ٢٠١3م .
ولفت بحسب صحيفة الجريدة، الى ان الوثيقة الدستورية نصت على ان يتم تشكيل المحكمة الدستورية عن طريق مجلس القضاء الأعلى ولكن حتى الآن لم تتم اجازة قانونه. واردف: البلاد دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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