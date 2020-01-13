العاملون بوزارة المالية يحتجون أمام مجلس الوزراء

نفذ العاملون بوزارة المالية بولاية الخرطوم وقفة احتجاجية امس أمام مجلس الوزراء وسلموا مذكرة طالبوا فيها الغاء قرار مجلس الوزراء الذي مدد بموجبه لمدير عام وزارة المالية عقب بلوغه سن المعاش. واقالة والي الولاية والاسراع في تفكيك الدولة العميقة بوزارة المالية.

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وبرر العاملون وفقاً لصحيفة الجريدة، تمسكهم باقالته لجهة انه من ضمن قيادات النظام البائد بالوزارة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)