لجنة التحقيق في القتل والانتهاكات تتلقّى الشكاوى من 15 يناير الحالي

التاريخ: 13-يناير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة أعلنت لجنة التحقيق والتحري في أحداث القتل خارج نطاق القانون وانتهاكات حُقُوق الإنسان والأفعال التي تُشكِّل جرائم بمُوجب القانون الجنائي لسنة 1991م أمس، فتح تقديم الشكاوى والبلاغات في الفترة ما بين 15 يناير الحالي وحتى 15 فبراير المُقبل. Advertisements وتشمل اللجنة أحداث العُنف الطلابي المُمنهج وحالات التعذيب والاغتصاب داخل السجون والمُعتقلات. وحدّدت اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، مكاتب لتلقي البلاغات، تمثلت في “الخرطوم شمال – الشرقي – الكلاكلة – مُكافحة المُخدّرات- أم درمان غرب – المهدية والثورات – بحري المدينة وبحري شمال” بولاية الخرطوم، إضافةً إلى النيابات العامة بالولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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