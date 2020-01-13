الطاهر ساتي: هناك صحفيين بالسوداني مفرغين للعمل مع تجمع المهنيين

تحدث نيابة عن كُتاب صحيفة “السوداني” الكاتب الطاهر ساتي وقال: (نرفض العمل تحت أي لجنة تسيير إلا بعد أن يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود”.

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وأكد ساتي بحسب صحيفة الجريدة، انحياز الصحيفة للثورة وأردف (هناك صحفيين مفرغين تماماً للعمل مع تجمع المهنيين ويتقاضون مرتباتهم من الصحيفة.