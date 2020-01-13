التاريخ: 13-يناير-2020
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تحدث نيابة عن كُتاب صحيفة “السوداني” الكاتب الطاهر ساتي وقال: (نرفض العمل تحت أي لجنة تسيير إلا بعد أن يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود”.
وأكد ساتي بحسب صحيفة الجريدة، انحياز الصحيفة للثورة وأردف (هناك صحفيين مفرغين تماماً للعمل مع تجمع المهنيين ويتقاضون مرتباتهم من الصحيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاهر ساتي: هناك صحفيين بالسوداني مفرغين للعمل مع تجمع المهنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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