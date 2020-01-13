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الكشف عن 12 ألف متر تابعة لجامعة السودان تم بيعها لرجل أعمال مشهور بسعر زهيد

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 13-يناير-2020

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الكشف عن 12 ألف متر تابعة لجامعة السودان تم بيعها لرجل أعمال مشهور بسعر زهيد

كشفت جامعة السودان عن تكوين لجان لتقصي الفساد ومراجعة شهادات أساتذة الجامعة لمعرفة التجاوزات في التعيينات والترقيات ولاستراد أراضي تتبع للجامعة تقدر بـ(12) ألف متر تم بيعها بمبلغ زهيد لرجل أعمال مشهور.

 

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وقال نائب مدير الجامعة مهدي عباس شكاك لصحيفة الجريدة، ان الجامعة كونت لجاناً لاسترداد أراضي تتبع للجامعة تقدر بـ(12) ألف متر تم بيعها بمبلغ زهيد لرجل اعمال مشهور ، مبيناً ان الاراضي المذكورة بها داخلية مكونة من أربعة طوابق بالاضافة لمساحة جامعة السودان العالمية.

 

ونوه شكاك الى أن الجامعة كونت عدداً من لجان المراجعة لتفكيك وازالة الدولة العميقة بالجامعة ومراجعة التجاوزات ومحاربة الفساد بجانب مراجعة التعيينات والترقيات التي كانت تتم دون إستيفاء المعايير.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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