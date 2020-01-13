تمديد فترة الادلاء بالشهادة حول فض الاعتصام اسبوع

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تمديد عمل اللجنة لأن هناك كثيرا من الأشخاص لم يدلوا بأقوالهم عقدت اللجدنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام بمحيط القيادة العامة والولايات اجتماعاً طارئاً ظهر امس “الاحد” استعرضت فيه تفاصيل المرحلة السابقة.

وتوصلت اللجنة بحسب صحيفة السوداني الدولية، بكل قناعة الى ضرورة مد مرحلة الاستماع الى الشهود لمدة سبعة ايام اعتباراً من الثالث عشر منشهر يناير الجاري،واكدت انها ستواصل عملها في الاستماع للشهود تكملة للمرحلة السابقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)