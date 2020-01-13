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تمديد فترة الادلاء بالشهادة حول فض الاعتصام اسبوع

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 13-يناير-2020

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تمديد فترة الادلاء بالشهادة حول فض الاعتصام اسبوع

 

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تمديد عمل اللجنة لأن هناك كثيرا من الأشخاص لم يدلوا بأقوالهم عقدت اللجدنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام بمحيط القيادة العامة والولايات اجتماعاً طارئاً ظهر امس “الاحد” استعرضت فيه تفاصيل المرحلة السابقة.

 

وتوصلت اللجنة بحسب صحيفة السوداني الدولية، بكل قناعة الى ضرورة مد مرحلة الاستماع الى الشهود لمدة سبعة ايام اعتباراً  من الثالث عشر منشهر يناير الجاري،واكدت انها ستواصل عملها في الاستماع للشهود تكملة للمرحلة السابقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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