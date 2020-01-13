بدء مُحاكمة “صاحب بقالة” اغتصب ثلاث طفلات بأم درمان

التاريخ: 13-يناير-2020
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بدأت محكمة الطفل بأم درمان، أولى جلساتها في محاكمة رجل ستيني “صاحب بقالة”، متهم باغتصاب ثلاثة أطفال بأم درمان.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس، للمتحري في القضية والذي قال في شهادته، إن المُغتَصبات الثلاث “شقيقتان إحداهما في العاشرة، والثانية عمرها أحد عشر عاماً والثالثة صديقتها وفي ذات السن”.
وأضاف المتحري وفقاً لمصادر أمس، بأن صاحب البقالة استغل الطفلات “ف. أ وت” وكان يستدرجهن بـ“شبيس، اندومي وحلوى”. وأفاد بأن الطبيب المختص أثبت أن الطفلات تعرضن للاغتصاب بالفعل، وأصدر تقريراً مفصلاً بذلك.
بينما قالت إحدى المجنى عليهن بحسب صحيفة الصيحة، إن صاحب البقالة كان يقوم بمنحها “إندومي وحلاوة” بدون مال، وأضافت بأنه كان يستخدم شقيقتها كأمان له، حيث تقف عند مدخل البقالة بينما يعتدي هو عليها، وكذلك العكس مع شقيقتها الكبرى وصديقتهما. وكشفت في إفادتها أمام المحكمة، أنها رأت “صاحب البقالة” أكثر من مرة مع فتيات أخريات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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